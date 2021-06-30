Південний Захід Німеччини накрили зливи зі штормовим вітром. У Баварії затопило десятки населених пунктів. Вулиці перетворилися на річки. Потім місцевим довелося відкачувати воду та прибирати тонни бруду з вулиць.

У місті Штутгарт подекуди вітром позривало дахи будинків. Добряче затопило кілька автомобільних тунелів. Минулося без жертв. За прогнозами синоптиків, найближчими днями стихія вдарить по північному сходу країни.