Захід Німеччини накрило штормами [ Редактировать ]
Південний Захід Німеччини накрили зливи зі штормовим вітром. У Баварії затопило десятки населених пунктів. Вулиці перетворилися на річки. Потім місцевим довелося відкачувати воду та прибирати тонни бруду з вулиць.
У місті Штутгарт подекуди вітром позривало дахи будинків. Добряче затопило кілька автомобільних тунелів. Минулося без жертв. За прогнозами синоптиків, найближчими днями стихія вдарить по північному сходу країни.
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