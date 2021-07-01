У світі за останню добу понад 380 тисяч хворих на коронавірус. Найбільше у Бразилії, Індії та Колумбії. Померли майже 8 тисяч. За повідомленням агенції Блумберг у світі вже зробили понад три мільярди COVID-щеплень.

Заможні країни вакцинуються у 30 разів швидше, ніж бідні. В Туреччині дозволили вводити третю дозу противірусного препарату. Йдеться про людей, кому за 50 років, а також медикам.

Франція з сьомого липня запроваджує платні тести для іноземних туристів. Вартість ПЛР-обстеження 49 євро, на антитіла - 29 євро. Обов'язкове тестування тут передбачено для мандрівників із країн "червоної зони". Україна до неї не входить.