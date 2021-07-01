Львів увечері накрила негода: сильний дощ з вітром і град. Через відсутність електрики не курсували тролейбуси. Автівки застрягли у заторах. На дорогах - річки.

Дощоприймачі не змогли впоратися із сильними потоками. Люди намагалися з-під дерев забрати свої авто, бо минулої п'ятниці через буревій на машини впало майже пів сотні дерев.