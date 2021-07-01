Урятувати панголінів. В'єтнамець самотужки взявся за збереження рідкісних лускатих ссавців. Разом з колегами-волонтерами лікує тварин, яких вилучили у браконьєрів. Чому панголіни - ласий шматок для контрабандистів і як їм можна допомогти - розкаже Анна Філь.

Нгуєн Ван Тай виріс у невеликому в'єтнамському селищі, змалечку жив поруч із лісом і полюбив природу. Своє життя він вирішив присвятити порятунку панголінів - це рідкісні тварини, єдині у світі ссавці, вкриті лускатим панциром.

Нгуєн Ван Тай, засновник організації "Порятунок дикої природи В'єтнаму":

Коли мені було 8 чи 9 років, я побачив, як люди в селі викопували панголінів з їхніх схованок. Самиця намагалася захистити своє дитинча і скучувалася довкола нього клубочком. Її міцний панцир міг би захистити маля від будь-якого хижака, але не від людини. Я назавжди запам'ятав це жахливе видовище.

Нині панголіни на межі зникнення через браконьєрство. Ці тварини найпопулярніший товар на азійському чорному ринку. У Китаї вірять, що лусками їхнього панцира можна лікувати чимало хвороб, навіть онкологію. А м'ясо ящурів вважають делікатесом. За одного панголіна незаконні торговці можуть вторгувати до тисячі доларів.

Нгуєн Ван Тай, засновник організації "Порятунок дикої природи В'єтнаму":

Люди іноді лякаються панголінів, бо вони схожі на динозаврів. Насправді ж боятися немає чого - це милі, сором'язливі тварини. На людей вони не нападають. Навпаки - потребують захисту, бо нині їхня кількість стрімко скорочується.

У 2014 Нгуєн Ван Тай заснував волонтерську організацію для порятунку ящурів. Разом із чоловіком нині працюють ще 60 добровольців. Вони вивчають поведінку панголінів, лікують хворих тварин і опікуються тими, кого правоохоронці чи митники встигли вирвати з рук браконьєрів. Потім лускатих ссавців випускають на волю.

Тран Ван Тронг, волонтер організації "Порятунок дикої природи В'єтнаму":

Я починав з нуля, така робота була для мене новою, але захопливою. До того ж результати ми бачимо одразу, це мотивує і надихає.

За сім років організація Нгуєна Ван Тая дала шанс на нове життя більш як півтора тисячі панголінів.