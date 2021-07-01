Нині в столиці можливий лише безготівковий розрахунок за користування паркомісцем

Відсьогодні в Києві зростає вартість паркування. І уникнути сплати буде складніше. На вулиці вийде посилений рейд інспекторів.

Забиті автівками двори і щільно заставлені тротуари так, що пішоходу не пройти, звична картина в Києві. Автівок дедалі більшає, а от паркомісць на всіх не вистачає. І якщо в центрі з цим борються евакуатори, щомісяця забираючи на стоянку по 300 авто, то...

Владислав Антонов, засновник порталу dtp.kiev.ua:

Чим далі від центру тим більше порушень, коли люди дозволяють вставати собі у дворах і повністю перекривати рух.

Прорідити ці колони та звільнити проїзди і проходи столична влада вирішила, підвищивши вартість оплати за паркування. І одночасно наповнити бюджет. Нині година в центрі коштує 10 грн, з липня буде до 35. Місто поділять на зони: у прилеглій до центру постояти вздовж дороги коштуватиме 25 грн, а в спальних районах 5.

Вихідні, святкові та ніч, як бонус, безкоштовне паркування. А ще планують надати знижки для постійних користувачів - від 30 до 60 відсотків, якщо купуєш абонемент. Та чи почнуть платити?

У мене є додаток, муніципальний додаток який дозволяє сплачувати, там де зони паркування я оплачую.

Дмитро свідомий водій, каже, з розумінням ставиться до підвищення.

Ціни ростуть, інфляція в країні це більше не до міської влади питання.

Нині в столиці можливий лише безготівковий розрахунок за користування паркомісцем. У минуле відійшли доволі зручні для водіїв паркомати. Нині це квест - знайти їх на вулицях.

Лучше б через терминал, если б были паркоматы, они есть, но они не работают.

Їхнє місце охоче посіли люди в жилетах. Щоправда, ані до парковок, ані до київського пастрансу, який надає цю послугу, вони не мають жодного стосунку. Та готівку полюбляють.

Влад Антонов:

Я зустрічав навіть не паркування, а асистентів по паркуванню, котрі підходять до будь-якого місця одягають жилет, помагають припаркуватися, випускають автівку і беруть за свої послуги 20-50 грн. Ці гроші котрі ви сплачуєте вони не йдуть на благо країни.

І саме через них від паркоматів, пояснюють в інспекції, вимушено відмовились.

Аліна Ярош, заступник начальника управління "Інспекція з паркування":

Вони неефективні, саме ці люди і псували їх виводили з ладу, бо невигідно було, щоб до них підходили люди.

Агресивно можуть відреагувати й на відмову платити, попереджає Михайло.

Михайло:

Ни разу не платил из-за того, что я не оставляю там машину потому что они умные люди и могут еще в придачу покалечить машину, если не заплатишь.

Та легковажно сплативши 20 грн такому шахраю, водій згодом отримував ще й удесятеро більший штраф.

Аліна Ярош, заступник начальника управління "Інспекція з паркування":

Привчимо себе виходячи зі свого транспортного засобу і не давати кошти невідомим особам, взагалі нікому не давайте кошти, бо тільки безнальна оплата зараз існує в Києві і вони самі зникнуть з вулиці.

Чи платитимуть водії за підвищеними тарифами в Україні? І чи велика ця сума? Для порівняння в Німеччині одна година коштує до трьох євро, подекуди й шість, але у своєму районі, де ви проживаєте, за рік платитимете лише 20 євро.

У Сполучених Штатах година два долари, але є безкоштовна можливість простояти до двох годин, у Нью-Йорку на Манхетені дорожче, кілька годин можуть коштувати й півсотні. Тож за підвищеними тарифами вже від завтра краще сплатити. Адже разом із новою ціною на вулицях з'являться й інспектори, які перевірятимуть припарковані автівки.

В інспекції визнають донині для контролю порушень людей не вистачало, але нещодавно набрали новий склад. І згодом парламент планує наділити їх додатковими повноваженнями. Вони зможуть штрафувати за незаконне паркування на місцях для інвалідів.