НБУ повысил курс доллара на 1 июля [ Редактировать ]
Официальный курс гривны к доллару на 1 июля установлен на уровне 27,22 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара вырос после резкого падения накануне.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2275 гривен за 1 доллар (+0,0512 грн). При этом курс доллара на 30 июня составляет 27,1763 гривен за 1 доллар.
Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июня 2021 года установил официальный курс евро
Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июня 2021 года установил курс евро
Так, Киевская и Хмельницкая области не соответствуют "зеленой" зоне по одному из показателей, а Луганская по двум
Полностью вакцинировались более чем 60 тысяч человек
Больше всего заражений за сутки в Киеве, Киевской и Харьковской областях