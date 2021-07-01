У США вибухнула вантажівка з піротехнікою [ Редактировать ]
У США вибухнула вантажівка, яка перевозила понад дві тонни нелегальної піротехніки. Поранені щонайменше 17 людей, їх ушпиталили. Ударна хвиля пошкодила будівлі й припарковані авто.
Мешканців найближчих будинків тимчасово евакуювали. За підозрою в неналежному зберіганні піротехнічних виробів правоохоронці затримали одну людину. Водночас про точні причини вибуху - наразі не повідомляють.
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