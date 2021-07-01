Джо Байден оголосив деталі масштабного плану модернізації країни, на який виділять понад трильйон доларів. Куди насамперед спрямують ці гроші? Дмитро Анопченко дізнавався плани нової владної команди.

Цей план "візитівка" Байдена, як "Велике будівництво" в Україні. Завдяки "перебудові" демократи хочуть - два в одному - і країну до ладу привести, і підняти рейтинг нової команди. На що витрачатимуть гроші, а це понад трильйон доларів, президент оголосив у Вісконсині, презентуючи свій грандіозний план.

По-перше, пообіцяв швидкісний інтернет по всій країні. Наразі він відмінний у великих містах, але в глибинці - проблеми.

Другий крок найбільші в історії США інвестиції в громадські перевезення. Міжміські автобуси, потяги та швидкісні електрички. Як обіцяє президент - з усіх куточків країни - і особливо з маленьких міст - люди зможуть діставатися на роботу швидше, дешевше й комфортніше.

Джо Байден, президент США:

Перевезення стануть безпечнішими, швидшими й доступнішими. Більше можливостей у цій сфері означає ширший доступ до високооплачуваних робочих місць. А отже, і зарплати підвищаться.

Байден також обіцяє надати пріоритет електромобілям. Мовляв, Китай світовий лідер за їхньою кількістю, а Штати тільки на восьмому місці. А ще перевірити і замінити труби по всій країні. Від водогонів до каналізації і можна тільки уявити, наскільки це масштабний процес і скільки робочих рук знадобиться.

Довжина наших трубопроводів тисячі миль. І переважній більшості з них уже понад 60 років, а частині навіть 80. Тож багато труб протікає.

Водночас президент просить ще два мільярди на так званий "план примирення"- це здебільшого підтримка родин. Але тут уже конгресмени саботують: якщо на перебудову ще готові дати кошти, то фактично роздавати гроші бідним республіканці не хочуть, а їхні голоси потрібні.

Здавалося б, усе чудово, але звідкись на всю цю перебудову треба буде взяти гроші. І президент у цій же промові попередив збирається (як він каже - "трішки") підвищити податки для американців. Але не для всіх, а для тих, хто заробляє більше, ніж середня зарплата, тобто понад 400 тисяч доларів на рік.

Єдине, від чого вдалося "відбитися" це податок на пальне. Саме з нього збираючи по кілька центів з галона економічні радники нової адміністрації пропонували фінансувати масштабні ремонти. Проте тепер президент заявив - на цей крок не піде. Американці за час карантину і без того заплатили достатньо.