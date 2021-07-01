Новые исследования показали высокую эффективность вакцин Moderna и Pfizer. После прививки этими препаратами иммунитет может быть защищен от инфицирования COVID-19 в течение долгих лет. Об этом сообщает Medicinenet.

По данным ученых, иммунизированным мРНК- вакцинами, не понадобится ревакцинация, поскольку вирус не мутирует слишком сильно от его первоочередной формы.

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Хотя эффективность вакцины Johnson & Johnson ни была изучена, и исследователи прогнозируют, что иммунный ответ на эту вакцину будет менее устойчивой, чем в мРНК- вакцин.

Отмечено, что люди, переболевшие COVID-19, а затем были иммунизированы, также никогда не потребуют ревакцинации.

Впрочем, пожилым людям, людям со слабой иммунной системой и тем, кто принимает препараты, подавляющие иммунитет, все равно могут понадобиться дополнительные дозы.

Как сообщают исследователи, иммунные клетки, распознающие вирус, могут храниться в костном мозге не менее 8 месяцев после инфицирования COVID-19.

Другие отмечают, что В-клетки памяти продолжают созревать и укрепляться в течение одного года после заражения. Также ученые исследовали насколько могут быть эффективным вакцины против индийского штамма Дельта.

Указано, что вакцины, требующие введения двух доз, гораздо менее эффективны против варианта Дельта, как мРНК- вакцины. Однако не исключается тот факт, что это может быть связано с пропуском введения второй дозы вакцины.

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