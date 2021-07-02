У місті Хуахін, в Таїланді, слон вдерся в будинок, щоб поласувати котячим кормом. Господар прокинувся вночі від галасу на кухні. Велетень поводився мирно наївшись, позадкував у джунглі.

Тиждень тому цей самий слон вліз до іншого будинку - тоді його принадив рис. Місцеві жителі впевнені: невдовзі він завітає до нової оселі.