У Таїланді голодний слон відібрав харчі у кота (відео) [ Редактировать ]
У місті Хуахін, в Таїланді, слон вдерся в будинок, щоб поласувати котячим кормом. Господар прокинувся вночі від галасу на кухні. Велетень поводився мирно наївшись, позадкував у джунглі.
Тиждень тому цей самий слон вліз до іншого будинку - тоді його принадив рис. Місцеві жителі впевнені: невдовзі він завітає до нової оселі.
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