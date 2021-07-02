Чи буде зустріч Путіна та Зеленського? Напередодні російський президент поставив під сумнів її доцільність. Мовляв, усі рішення щодо України ухвалюють не в Україні. Володимир Зеленський відповів на це в інтерв'ю. Такі висловлювання про зовнішнє управління він назвав "пропагандистською мантрою".

А ще сказав, що в липні зустрінеться з Ангелою Меркель і Джо Байденом. І хотів би так само поговорити і з Путіним.

Володимир Зеленський, Президент України: