Володимир Зеленський прокоментував скандальну заяву російського президента [ Редактировать ]
Чи буде зустріч Путіна та Зеленського? Напередодні російський президент поставив під сумнів її доцільність. Мовляв, усі рішення щодо України ухвалюють не в Україні. Володимир Зеленський відповів на це в інтерв'ю. Такі висловлювання про зовнішнє управління він назвав "пропагандистською мантрою".
А ще сказав, що в липні зустрінеться з Ангелою Меркель і Джо Байденом. І хотів би так само поговорити і з Путіним.
Володимир Зеленський, Президент України:
На мій погляд, факти завжди красномовніші, ніж будь-які заяви. Саме факти і треба оцінювати. Зрозуміло, що тези про будь-яке "зовнішнє управління" - суто пропагандистська мантра для внутрішнього споживача в самій Росії. Бо в реальному світі всі питання щодо України вирішуються суто в Україні та українською державою, а точно не в будь-якій сусідній країні. У нас у країні, до речі, дуже популярна фраза "нічого про Україну без України". Ось саме так і працює наша держава зараз.
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