Верховна Рада в першому читанні ухвалила президентський законопроєкт про олігархів. "За" проголосували 275 депутатів.

Документ запроваджує чіткі критерії визначення олігарха: монополіст, який бере участь у політичному житті, впливає на медіа та має активи понад 2 мільярди гривень. Якщо три з чотирьох критеріїв збігаються, прізвище вносять до реєстру олігархів на підставі подання Кабміну, Нацбанку, СБУ або Антимонопольного комітету.

Особам з цього переліку заборонено брати участь у фінансуванні політичних партій і великій приватизації.

Денис Малюська, міністр юстиції України:

Рішення про включення приймає РНБО. Може прийняти таке рішення за поданням будь-якого члена РНБО. Встановлюються обмеження до таких осіб декларування контактів з олігархами, або їх представниками.

Окрім того, народні депутати підтримали ще низку законопроєктів. Зокрема, про внесення змін до податкового та бюджетного кодексів, про запобігання загрозам національній безпеці та про корінні народи України. Документом встановлюється, що такими є кримські татари, кримчаки та караїми.