"Центр вакцинации в МВЦ будет работать ежедневно" - КГГА [ Редактировать ]
Заместитель главы Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко сообщила, что с 5 июля центр вакцинации против коронавируса, созданный на базе Международного выставочного центра, будет работать ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Сделать прививку можно будет с 10:00 до 17:30.
Она также упомянула, что за последний месяц в столице количество сделанных прививок выросло в 2,7 раза - с 125 тысяч в начале июня до 344 тысяч в конце.
Количество полностью иммунизированных киевлян увеличилось почти в 5,5 раза. Это достаточно весомые показатели для наращивания темпов вакцинации, поэтому мы приняли решение изменить график работы Центра на ежедневный.
Старостенко напомнила, что из документов при себе необходимо иметь паспорт и мобильный телефон с SMS-сообщением о подтверждении записи. Для быстрого прохождения процедуры вакцинации желательно иметь подписанную декларацию с семейным врачом.
Она также предложила киевлянам заранее записываться через портал Helsi.me на конкретную дату и время.
Ранее мы писали о том, что в Турции запустили беспрецедентную схему вакцинации от коронавируса. В стране используют для иммунизации препараты Pfizer и Sinovac.
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