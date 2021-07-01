Ученые заявили, что на территории Украины значительно сокращается уровень вакцинации от коронавирусной инфекции. Столь пугающее заявление было сделано в отношении иммунизации второй первой препарата.

При этом, несмотря на такую плохую статистику иммунизации первой дозой, вакцинация второй дозой ускорила темпы возростания.

Темпы вакцинации населения постепенно увеличиваются, но большое беспокойство вызывает то, что это увеличение происходит только за счет вакцинации второй дозой. Вместе с тем, темпы вакцинации первой дозой существенно уменьшаются.

Читайте также, в 180 странах мира ввели более 3 миллиарда доз вакцины от коронавируса. За последнюю неделю в мире вводили примерно 43,3 миллиона доз вакцины в день, страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.

Кроме того, люди, которые перенесли коронавирусну инфекцию, нуждаются только в одной дозе вакцины, чтобы получить полную защиту от болезни. В случае, если в организме будет достаточное количество антител, то второй укол для защиты от COVID-19 не потребуется.

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