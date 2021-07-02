Убийство Гонгадзе: Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Пукачу [ Редактировать ]
Пожизненный приговор бывшему начальнику департамента внешнего наблюдения Министерства внутренних дел Алексею Пукачу за убийство журналиста Георгия Гонгадзе оставили в силе. Такое решение принял Верховный суд.
Кассационный уголовный суд Верховного суда отклонил все кассационные жалобы, в том числе и адвоката Пукача.
Таким образом, оставлено в силе решение предыдущих судебных инстанций о пожизненном заключении для экс-милиционера за причастность к убийству Гонгадзе.
Также мы писали о том, что Шевченковский районный суд Киева продлил на 2 месяца меры пресечения детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь.
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