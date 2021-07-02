Помимо того, что апельсины богаты витамином С, который стимулирует выработку коллагена, они также содержат минералы, клетчатку и другие витамины, а также биофлавоноиды, обладающие противораковыми свойствами, передает newsyou.info.

Польза витамина С

Помимо способности укреплять защитные силы организма, витамин С выполняет и другие ключевые функции для поддержания хорошего физического и психического здоровья. Вот самые важные из них:

Это мощный антиоксидант, он блокирует урон, наносимый свободными радикалами, отвечающими за старение.

Участвует в образовании коллагена, а также в росте и восстановлении соединительной ткани, помогая, помимо прочего, поддерживать гладкость кожи.

Фолиевая кислота

Это витамин группы B, необходимый для правильного функционирования сердца и незаменимый для женщин в период беременности. Он важен для правильного формирования центральной нервной системы плода, которое происходит между 15 и 28 днями беременности.

Биофлавоноиды

Это соединения с доказанными противораковыми свойствами. Некоторые из них, например, гесперидин, защищают кровеносные капилляры, поэтому помогают в лечении варикозного расширения вен и геморроя.

Эти питательные вещества содержатся в эпикарпии апельсина, белом слое между кожурой и мякотью плода.

Кальций, калий и магний

Апельсин также является источником важных элементов, таких как кальций, калий и магний. Они очень важны для правильного функционирования нашего организма. Их основных функций так много, что нам понадобится написать отдельную статью, чтобы рассказать о каждой из них.

Все мы слышали о фундаментальной роли кальция в формировании и структуре наших костей, жизненно важной роли калия в нашей сердечно-сосудистой системе или важности магния для поддержания артериального давления на оптимальном уровне.

Клетчатка

Апельсины также являются источником клетчатки. Она помогает нам поддерживать оптимальную деятельность кишечника и бороться с запорами естественным образом.

Также было доказано, что потребление клетчатки помогает предотвратить высокий уровень холестерина, ожирение или такие заболевания, как диабет. Она содержится в различных злаках и овощах.

Как есть апельсин?

Еще одним большим преимуществом этого цитрусового является то, что он универсален и может быть включен в рацион разными способами. Кроме того, он низкокалорийный и его можно есть, не опасаясь набрать вес.

Безусловно, лучший способ употреблять апельсин - это есть его в натуральном виде. Таким образом мы используем все преимущества мякоти, сока и внутренней кожицы. Это также способствует насыщению. В виде сока этот фрукт очень освежающий и вкусный, в зависимости от апельсина можно подсластить его небольшим количеством сахара. Но его нужно пить как можно скорее, чтобы избежать потери некоторых питательных веществ.

Ранее мы писали о том, какой популярный овощ поможет снизить вес.

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