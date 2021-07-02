Британія та США звинуватили Кремль у кібератаках [ Редактировать ]
США та Велика Британія звинуватили Росію у кібератаках. Відповідну заяву зробили спецслужби двох країн у спільному звіті. За їхніми даними, хакери російської ГРУ від середини 2019 року влаштовували кібернапади на сотні цілей у Сполучених Штатах та Європі.
У документі припускають, що такі атаки можуть тривати досі. Більшість із них спрямована на урядові та військові структури. Також у зоні ризику - енергетичні компанії, політичні партії, університети та медіа.
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