Спека у Канаді знищила ціле місто [ Редактировать ]
Ціле місто згоріло в Канаді. Понад тисячу жителів евакуювали. Спалахнуло містечко Літтон у провінції Британська Колумбія. Вогонь охопив 350 гектарів.
І знищив більшість будівель у місті, зокрема станцію невідкладної медичної допомоги та відділок поліції. Спричинила займання аномальна спека. Температура повітря в регіоні сягнула рекордної позначки - 47 градусів.
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В американських містах Сієтл і Портленд, де зазвичай дощить та прохолодно, температура сягнула 40 градусів. Жителів попереджають: аномальна спека триматиметься щонайменше до кінця тижня
Це пояснюють зоною високого тиску, яка встановилася над північним заходом США та частиною Канади. У деяких містах вже відкрили спеціальні центри з кондиціонерами, де місцеві за потреби зможуть охолодитися та прийти до тями
І знищив більшість будівель у місті, зокрема станцію невідкладної медичної допомоги та відділок поліції. Спричинила займання аномальна спека. Температура повітря в регіоні сягнула рекордної позначки - 47 градусів
Спричинила займання аномальна спека - температура повітря в регіоні сягнула рекордної позначки
Стовпчик термометра піднявся до рекордної позначки 49,5 градусів за Цельсієм