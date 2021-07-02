Хочете проїхатися на електро-самокаті вчіть правила! Бо віднедавна в столиці діють чіткі норми. Після того, як міська влада підписала меморандум із операторами прокатних сервісів. Що треба знати - розкаже Тетяна Радченко.

Віднині правила поширюються не лише на водіїв та пішоходів, а й на любителів їзди на електросамокаті. У столиці встановили швидкісні обмеження, тепер на самокаті не поганяєш.

Ганяти можна не швидше ніж 20 км за годину. А в спеціально визначених зелених, пішохідних та історичних зонах - обмеження зменшили до 14.

Евеліна, жителька Києва:

С одной стороны обидно, что нельзя разгоняться до такой большой скорости, то есть даже не в людных местах , но с другой стороны это реально как-то обезопасит людей.

У громадських місцях, де зазвичай багато люду - самокати не їздитимуть. Це стосується саме муніципальних, які беруть на прокат. На під'їзді до цих зон транспорт автоматично вимикатиметься. Адже аварійних ситуацій з двоколісними помітно побільшало.

Евеліна, жителька Києва:

Я видела как человек упал с самоката один раз, но не сильно, разбили коленку получается и вот я только что брала самокат , он был немного в крови , то есть скорее всего до этого были какие-то аварийные ситуации.

У разі травмування людини сервіси прокату оформлятимуть медичне страхування.

Костянтин Усов, заступник голови Київської міської державної адміністрації:

Коли клієнт починає сесію використання приватного самоката, він натискає кнопочку, що він згоден з умовами і ці умови автоматично передбачають, що кожен клієнт застрахований як мінімум на 100 тисяч гривень і ця страховка є обов'язковою умовою за яку клієнт приймає послугу, оплачує послугу, і за яку оператор надає цю послугу.

У столиці нині майже 4 тисячі електросамокатів на прокат, до кінця року їх буде вже 7 тисяч. А кількість особистих ніхто ще навіть не рахував. І законом їхній рух поки що ніяк не врегульований.