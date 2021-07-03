"МИР чи ВІЙНА", повний випуск за 2 липня 2021 року [ Редактировать ]
Дивіться у ток-шоу "Мир чи війна": Реформа ринку землі: Олексій Устенко розповів, як діятиме закон. Рынок земли: депутат назвал финансовую проблему. Земельна реформа: депутат від "Батьківщини" назвав головні ризики закону.
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