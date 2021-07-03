Украинцев предупредили о грядущей чрезвычайной опасности: что произошло [ Редактировать ]
Территорию Украины в субботу, 3 июля, накроют сильные грозы и шквальный ветер. В связи с этим Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила в стране желтый уровень опасности.
Спасатели также отмечают, что в Киеве и Киевской области 3 июля пройдут грозы. ГСЧС в этом регионе также предупреждает о желтом уровне опасности.
Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 3 июля в Украине грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Отмечается, что желтый (1 уровень) опасности предполагает, что погодные условия - потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется сохранять бдительность и следить за информацией о возможных ухудшениях погоды.
Читайте также, в четырех областях Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели напомнили о правилах поведения во время пожароопасного периода, сотрудники ГСЧС призывают обязательно потушить костер водой или песком, оставляя место отдыха.
Кроме того, по всей Украине, кроме южного региона, синоптики прогнозируют дожди. В горах существует угроза формирования локальных селевых потоков, в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока.
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