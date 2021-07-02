В пятницу, 2 июля, по всей Украине, кроме южного региона, синоптики прогнозируют дожди. В горах существует угроза формирования локальных селевых потоков.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Украине ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с; в западной части местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области - грозы, днем местами по области град, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

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"На реках Закарпатья, реках бассейнов Прута, Сирета (Ивано-Франковская и Черновицкая области), Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,5 метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков (желтый уровень опасности).

Ранее мы писали о том, что под Киевом гигантский град наделал беды - побиты машины и огороды. Также сообщалось, что Украину летом "атакует" аномальная жара.

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