Вакцина от коронавирусной инфекции, производства компании AsrtaZeneca является эффективной против "индийского" штамма Delta и Каппа.

Исследование было проведено учеными из Оксфордского университета. Они занимались изучением способностей антител в крови в борьбе с новыми версиями инфекции. В результате анализа стало известно, что препараты Pfizer и AstraZeneca показали 90%-эффективность против госпитализации по варианту Delta.

Отмечается, что столь феноменальные результаты исследования оксфордских ученых официально основаны на недавнем анализе PHE.

Читайте также, Министерство здравоохранения Австралии запретило использование вакцины AstraZeneca для людей моложе 60 лет. Это связано со всплеском возникновения тромбов у тех, кто уже получил прививку, на сегодня регистрируется все больше случаев возникновения синдрома тромбоцитопении после прививки.

Кроме того кубинская трехкомпонентная вакцина от коронавируса Abdala оказалась эффективной на 92,28%. Такие результаты были получены в ходе клинических испытаний последнего этапа, обе вакцины вскоре получат чрезвычайные полномочия от местных регулирующих органов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.