В Індії новий рекорд смертей за добу - 4 205 осіб. І це попри те, що останніми днями число нових інфікованих спадає. Досі невідомо, чи спричинив другу хвилю епідемії саме мутований штам. Але науковці стверджують, що наявні вакцини допоможуть стримати його поширення.

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В Об'єднаних Арабських Еміратах почали імунізувати населення першою вітчизняною вакциною - "Хаят-Вакс". Її виробляють спільно з китайською лабораторією "Сінофарм". За урядовими даними щомісяця постачають 2 мільйони доз. Вакцина вже на стадії погодження в кількох інших країнах. У самих Еміратах наразі щепили 52 відсотки населення. Відмовитися від уколу мають право 7 категорій громадян, зокрема вагітні, і той, хто хворіє чи вже перехворів, а також люди, які мають алергію на певний компонент препарату.

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Китайська вакцина проти коронавірусу Sinovac на 98% захищає від смерті, на 96 - від шпиталізації, та на 94 - від інфікування. Такі результати показало тестування в Індонезії серед більш як 100 тисяч медичних працівників. "Сіновак" раніше показував різну дію в різних країнах, зокрема Бразилії і Туреччині. Виробники в Пекіні дані з Індонезії поки що оцінюють як попередні і планують ретельніше дослідити, проти якого штаму препарат найефективніший.

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А ось індійську COVID-вакцину Covaxin випробують на дітях. Відповідний дозвіл видала профільна агенція. Препарат власного виробництва протестують серед пів тисячі учасників віком від 2 до 18 років. "Коваксин" - векторна інактивована вакцина. За даними виробника, вона ефективна у 81% відсотку випадків після другої дози, якщо пацієнт раніше не хворів на коронавірус.

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Парламент Франції підтримав впровадження так званих ковід-паспортів. Рішення ухвалили з другої спроби, попри спротив опонентів, які вважають, що health pass дискримінуватиме нещеплених. Президент і уряд заявляють, що документ пришвидшить скасування обмежень: люди, які одужали від COVID-19, імунізувалися або мають свіжий негативний результат тесту, зможуть виїжджати за кордон та брати участь у масових заходах. Чинним ковід-паспорт буде з 9 червня.

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Таксі у Сполучених Штатах безплатно возитимуть на протиковідну вакцинацію. Програма буде доступною передусім у Нью-Йорку та інших великих містах. За допомогою такою бонусу адміністрація президента Байдена хоче популяризувати щеплення, зокрема, серед противників чи тих, хто сумнівається. Головна мета уряду - імунізувати 70% населення до 4 липня і оголосити перемогу над епідемією саме в День Незалежності, найбільше національне свято у США.