К территории Соединенных Штатов Америки движется опасный ураган "Эльза". В настоящее время он достиг побережья Гаити. Об этом пишет новостное агентство Associated Press.

Стихийному бедствию присвоили первую категорию опасности из пяти. На Гаити предупредили население о надвигающемся урагане в социальных сетях, власти страны призвали граждан уходить с прибрежных территорий, чтобы не подвергаться опасности.

Отмечается, что ураган валит деревья, рвал линии электропередач, а также полностью уничтожил все посевы. Также власти Ямайки, Доминиканской Республики и некоторых провинций на Кубе выпустили для граждан предупреждение об опасности. В этом сезоне "Эльза" стала первым ураганом.

Читайте также. вдоль западного побережья Индостана пронесся ураган "Тауктае", который принес с собой мощные ливни и ветер скоростью 155-165 км/час и порывами до 190 км/час. Из-за сильного ветра повреждены 16 тысяч домов, попадали более 40 тысяч деревьев, около шести тысяч сел остались без света.

Кроме того, в Беринговом море бушует один из самых сильных штормов, которые когда-нибудь бывали в северной части Тихого океана. Циклон с ураганным ветром и 18-метровыми волнами ударил по участку Алеутских островов на Аляске.

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