Юрій Бойко прокоментував роботу парламенту та прийняті законопроєкти [ Редактировать ]
Як в опозиції оцінюють і податкові зміни, зокрема, і роботу парламенту загалом, нам розповів Юрій Бойко. Далі - його коментар.
Юрій Бойко народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя"
Нові податки: які зміни готує влада? За що саме Ви критикуєте законопроєкти про деолігархізацію і змін до Податкового кодексу?
"Податкові зміни" - это дополнительная нагрузка на людей, там обманывают, что да там есть увеличение аренды на железорудное сырье, но в основе там нагрузка на людей, очень много пунктов которые касаються непосредственно увеличением по разным направлениям налоговой нагрузки на средний класс, который остался в стране вот его пытаються окончательно задушить и выжать свои деньги.
Наскільки дієва реформа суду? Чому Ваша фракція голосувала проти законопроєкту про судоустрій та статус суддів?
Когда не понятные нам и всем людям грантовые организации имеют решающие мнение назначение квалификационной комисии, которая отбирает судей, то чтот это как не попытка взять, под внешнее управление судей. У нас есть честные юристы, дать им право и пусть они назначают. Мы видели этих иностранцев на должностях в правительстве, прошлой власти и сегодняшней чем закончилось? Ни один успеха не принес все набили карманов и разбежались. Так же точно пытаються сделать с судами и в этом мы категорически против.
Чому опозиція не підтримує ринок землі? Цього тижня запрацював ринок землі. Ви були противником його запуску. Чи продовжите боротьбу за скасування земельної реформи далі і як саме?
Наш иск находиться в Конституционном суде, по признанию закона не конституционым. Почему вдруг запускают иностранцев на скупку украинской земли, при том, что иностранцы имеют гораздо больше денег и наши фермеры не могут конкурировать с ними. А второй вопрос - куда дели 6 миллионов гектар государственной земли за последние 4 года? Верните землю государству сначала, которую как кадастры эти вывели теневым образом и потом уже проводить референдум по открытию рынка земли предварительно защитив фермеров, которые работают на земле.
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