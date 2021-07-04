Як в опозиції оцінюють і податкові зміни, зокрема, і роботу парламенту загалом, нам розповів Юрій Бойко. Далі - його коментар.

Юрій Бойко народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя"

Нові податки: які зміни готує влада? За що саме Ви критикуєте законопроєкти про деолігархізацію і змін до Податкового кодексу?

"Податкові зміни" - это дополнительная нагрузка на людей, там обманывают, что да там есть увеличение аренды на железорудное сырье, но в основе там нагрузка на людей, очень много пунктов которые касаються непосредственно увеличением по разным направлениям налоговой нагрузки на средний класс, который остался в стране вот его пытаються окончательно задушить и выжать свои деньги.

Наскільки дієва реформа суду? Чому Ваша фракція голосувала проти законопроєкту про судоустрій та статус суддів?

Когда не понятные нам и всем людям грантовые организации имеют решающие мнение назначение квалификационной комисии, которая отбирает судей, то чтот это как не попытка взять, под внешнее управление судей. У нас есть честные юристы, дать им право и пусть они назначают. Мы видели этих иностранцев на должностях в правительстве, прошлой власти и сегодняшней чем закончилось? Ни один успеха не принес все набили карманов и разбежались. Так же точно пытаються сделать с судами и в этом мы категорически против.

Чому опозиція не підтримує ринок землі? Цього тижня запрацював ринок землі. Ви були противником його запуску. Чи продовжите боротьбу за скасування земельної реформи далі і як саме?