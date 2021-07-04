Не медичний, а звичайний. Який він вітчизняний туризм, вирішили проінспектувати наші кореспонденти із Закарпаття та Миколаївщини. В той час, коли пандемія закриває кордони, і відпочинок за кордоном для більшості українців просто недоступний, всі масово вивчають курорти Батьківщини.

Та чи готова Батьківщина надавати якісний курортний сервіс? І якою є ціна цього сервісу для гаманця туриста? Мар'яна Мартин і Марина Михайловська - все розкажуть та покажуть.

Елітний ол-інклюзів на узбережжях Адріатики чи Середземного моря? Або відпочинок на українських курортах?

Відпочивати у своїй країні, а де ще краще. Яку альтернативу Туреччині та Єгипту пропонують найзахідніше море України - закарпатське і туристичної Мекки Чорного моря? І який сервіс очікує туристів?

Я - Мар'яна Мартин, їду інспектувати Солотвино. А моя колега Марина Михайловська вирушає на ревізію в Коблеве.

Запах моря та хвої, шум хвиль, люди неспішно повертаються з пляжу. Ми в Коблевому найбільш відомому курорті Миколаївщини. Якщо вірити рекламі, тут на нас очікує незабутній відпочинок і дозвілля на будь-який смак та гаманець.

Однак перші незабутні враження нам подарували не море та пляж, а дороги в Коблевому. Якщо це можна назвати дорогами.

Євген, водій:

Дорогу смыло дождями. Ямы большие. Вы ж проезжали. Тут яма вообще невозможно проехать. А если дождь, то тут заливает.

Проспект Курортний, що тягнеться вздовж узбережжя, і сам мріє про відпочинок. Подекуди машинам тут просто не розминутися. Водії паркуються, як кому заманеться.

Валерій Буркун, керівник фірми-перевізника:

Многие приезжают на отдых рано утром, оставляют автомобиль посреди дороги и уходят купаться на море. И вот целый день водитель должен объезжать тот или иной автомобиль. Стоят знаки дорожного движения, которые запрещают парковку транспортных средств, стоит знак “остановка запрещена”, под эти знаком стоит 10 автомобилей.

Та врешті дістаємося Чорноморського узбережжя. І тут на нас чекає ще один сюрприз. А в цей час за 1100 кілометрів Мар'яна їде на один із найпопулярніших курортів Карпат.

***

Ми їдемо на Закарпатське море. Так місцеві називають солоні озера на Тячівщині. З Ужгорода до Солотвина 160 кілометрів. Навігатор обіцяє, що доїдемо за дві з половиною години. Траса ідеальна. А це одне з найбагатших сіл в Україні Нижня Апша. За 10 хвилин від Солотвина. Тільки погляньте, які тут будинки.

Ще кілька хвилин і ми в Солотвині. За розкішшю воно не поступається елітній Апші. Хороша дорога, аптеки, кафе, автостанція.

А ще Солотвино рай для шопоголіків, магазини тут на кожному кроці.

Одяг найрізноманітніший: спортивний, вечірній, на будь-який смак та гаманець. Однак, якщо захочете щось купити, заздалегідь готуйте готівку. Бо в селищі, де мешкає майже 9 тисяч людей лише 2 банкомати. А в магазинах не приймають картки.

Олексій, турист із Києва:

Я и в прошлом году тоже их искал, но я искал и не нашёл. А если нашёл один банкомат, его закрыли і все…

- По карточках не розраховуєте? - Ні нема…

Ідемо в саме серце курорту. Дорога тут майже скрізь свіжо асфальтована. На кожному метрі готелі, басейни чи озера. А ще місцеві з табличками здають житло.

Анна, жителька Солотвина:

- Є всьоє , і кухня і телевізор, вайфай. - Скільки зараз коштує зняти житло так у вас? - 100 есть -150 грн. А від чого залежить. Ну есть туалет душ в хате, есть комнатки, общий туалет.

Бази побудовані доволі хаотично. Я востаннє відпочивала в Солотвині 10 років тому. І скажу вам, моєму здивуванню не було меж. Адже колись це було одне величезне солоне озеро із десятком курортних будиночків на території.

Нині воно розділене на ділянки. Все огороджено. Якщо вірити місцевим, на території озер працює понад 70 приватних підприємців. І це не межа, адже чимало готелів і зараз будуються. Ми обираємо одну з баз у центрі.

На відміну від Коблевого, в Солотвині пляжі платні. Вхід до басейнів чи озера в середньому 70 гривень. Але в ціну входять ось такі лежаки, вбиральні та роздягальня.

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А який сервіс на Чорноморському пляжі?

Пляж простягається майже на 7 км. Вхід безкоштовний, але є можливість замовити платні послуги - шезлонги, парасольки або ж пляжне ліжко. Щоправда, знайти роздягальню або ж вбиральню ще той квест.

Сьогодні спекотно, але море прохолодне й тихе. Любителі активного відпочинку випробовують місцеві водні атракціони. Є й екстремальне дозвілля. Його пропонують рятувальники.

Олександр, працівник рятувального посту:

У нас есть всякие разные поездки: на остров Березань, на Тендровскую косу, на Кинбурнскую косу, есть рыбалка с катера, прогулка с катера. Также есть парашют со скутера, с палубы катера. Мотодельтоплан нас есть. Из новинок - флайборд.

Якщо після такого екстриму вам захотілося поїсти, просто на пляжі є і невеличкі кафе, і дорогі ресторани, і базарчики та супермаркети. Найбільше туристи купують морепродукти.

Есть лещ, он с мелкой косточкой, его часто берут. Есть барабольки вкусные. Есть окунь, толстолоб.

Із житлом у Коблевому теж немає проблем. Варіантів безліч від бюджетного без вигод за 250 гривень із людини на день до готелів із ол інклюзів за 3000 гривень за номер. І такі ціни не відлякують туристів. Щороку сюди приїжджають тисячі відпочивальників. І, залишаючи тут чималі кошти, не розуміють чому місцева влада не може навести лад на популярному курорті.

Олена, туристка з Житомира:

Состояние дорог крайне ужасное. Состояние самого поселка тоже, очень грязный городок. Исходя из количества баз и того, что это курортная зона, он мог бы выглядеть идеально.

***

Так, як це вдалося в Солотвині. Перевіривши дороги йдемо інспектувати пляж. Для всіх, хто оселився в готелі на березі озера - відпочинок біля води безкоштовний. На території є парковка, озеро, 4 басейни: два солоних, один звичайний та з підігрівом. А ще атракціони, альтанки і спа-процедури.

Марія, жителька Чернівців:

Шлаки виводим. Добре добре. Це таке, як у сауні.

А ціна дешевша, ніж у Коблевому. Наприклад, люкс від п'ятисот гривень з людини.

Марія Мігалі, адміністраторка готелю:

Новий корпус, одне двоспальне ліжко, електрочайник, стаканчики, один телевізор. Там є санвузол.

Є й економваріант - літні будиночки. Тут за добу просять 250 грн за двох. І така ціна майже на всіх курортних базах. Ми приїхали на відпочинок у будній день, тому людей небагато. Переважна більшість - туристи із Західної України та Києва.

Ми з Бурштина і Яремчі. Передавайте привіт. А ми з Яремчі.

Люди їздять у Солотвино роками, бо вірять у цілющі властивості солоної води.

Тамара, туристка з Бурштина:

Шкіра дуже гладенька і таке знаєте пощипування трошки з сіллю, але приємне. Я даже лизнула себе, дуже солена.

Наталія, туристка із Броварів:

Дуже гарно для опорно-рухового апарату, знімає запалення покращує рухливість суглобів дуже гарно для шкіри.

На жаль, золотого пісочку тут не побачиш. Пляж укритий камінням. Вода чиста. Є смітники. На пляжі можна почути історії жителів, які завдяки солотвинській воді вилікували, приміром, астму.

Настав час купатися, перевіримо цілющі властивості солотвинської води. Водичка тепленька. Покажу вам фокус. Вода тримає, наче я в човні.

Вода настільки солона, що навіть якщо ви не вмієте плавати, вона вас триматиме, наче надувне коло. Пірнути теж не просто. Але Леонід пробує це зробити. У пошуках глини.

І хоч науково не доведено, що ця глина - цілюща, люди мастять нею все тіло.

Леонід, житель Виноградового:

Це лікувальні мазі для костей. Шкіру лікують, переломи заліковують. Суглоби.

Поїсти в курортному Солотвині можна відносно недорого. Сніданок у середньому 50 грн, обід та вечеря - 120. Ну і який курорт без дискотек…

Ми не пускали чоловіків вони розважалися, сильно гуділо до 4 години, а ми так ногами перебирали ну не пустили, бо вони молодих шукають.

З огляду на карантинні обмеження, які зараз діють у Європі, цьогоріч більшість українців відпочиватиме вдома. І це найкращий час, щоб навести лад із дорогами, банкоматами, роздягальнями та вбиральнями на всіх вітчизняних курортах. Інакше вже незабаром закордонний ол інклюзів стане навіть не конкурентом, а лідером українського туризму.