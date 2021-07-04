Олександр Лукашенко знову наказав "повністю перекрити" кордон із Україною. Цього разу - нібито через контрабанду зброї. У своєму виступі до Дня Незалежності країни самопроголошений президент - розповів про "завершення антитерористичної операції".

Мовляв, "сплячі терористичні осередки", пов`язані із Україною, Литвою, Польщею, США та Німеччиною - координували "насильницьку зміну влади" в Білорусі. У вітчизняному МЗС заявили, що не отримували офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі.

А закиди про нібито поставки зброї категорично відкидають. Нагадаю, торік - у розпал протестів - Білорусь уже закривала кордон з усіма сусідами, окрім Росії. Тоді Лукашенко це пояснював епідемією коронавірусу. І до речі, тоді - від рішення закрити кордони - найбільше постраждали українські пацієнти. Так звані медичні туристи, які мали лікуватися в Білорусі.