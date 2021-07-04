Те, про що говорили останні 20 років відбулося - українцям дозволили купувати і продавати свої паї. Адже тривалий час у нас діяв мораторій на ці операції. І ми були в шістці країні світу поруч із Північною Кореєю, Кубою, Венесуелою, Конго і Таджикистаном, де торгувати землею було табу.

Хоча земельний ринок у нас працював, але в глибокій тіні. Тепер усе має бути відкрито та легально. Та все ж земельну реформу нещадно критикують. По-перше, через можливість великими іноземними корпораціями, попри всі прописані обмеження, скуповувати без обмежень українські чорноземи. Завдяки лазівкам у законі.

По-друге, держава поки не створила обіцяний кредитний фонд для українських фермерів, аби ті могли витримувати конкуренцію і мали за що купувати землі. А от скільки тепер коштуватиме земля? І за якими правилами її продаватимуть - Анна Філь розкаже.

Бійки в парламенті... Під стінами Ради... І протести по всій Україні.

Жоден закон не викликав такого резонансу, як відкриття ринку землі. На фінішну пряму він уперше вийшов 2 роки тому. Тоді тільки над одним законопроєктом, що подав Кабмін, депутатам довелося працювати пів року. Бо ж поправок - тисячі, а невдоволених аграріїв іще більше.

31 березня 2020-го серед ночі Рада таки ухвалює доленосне рішення. Ринку землі дають зелене світло.І вже за 14 місяців - 1 липня 2021 - ринок землі в Україні офіційно запрацював.

Родючі українські чорноземи - наша гордість. А відтепер ще й товар. Після 20 років заборони - землю можна купувати і продавати. Це означає, що кожен шостий українець зможе перетворити власні земельні паї на швидкі гроші.

Та от самі селяни позбуватися своїх гектарів не квапляться. Більшість здають наділи в оренду. І мають щорічний дохід.

Валентина Лукачук, жителька села Казначеївка Дніпропетровської обл.:

Ніхто продавати не збирається. Бо це так раз продав та й усе, а жить треба кожен день.

Валентина Осака, жителька села Казначеївка Дніпропетровської обл.:

А жить за шо? Всю всю жизнь прожили, зарплат немає, пенсійний вік добавляють. Ми живемо із землі ми отримуємо зерно, корма, ми живемо з землі.

За різними соціологічними опитуваннями, зараз продати свою землю готовий лише кожен десятий селянин. Тож не дивно, що за перший день роботи ринку по всій Україні уклали лише три угоди купівлі-продажу землі. Чого бояться люди?

Михайло, житель села Сокільники Львівської обл.:

Головне, щоб дійсно не зробити перестороги від скуповування масової української землі іноземними фірмами, особливо російськими.

Хто може купити землю?

Насправді ж купувати наділи поки що можуть лише громадяни України - фізичні особи. Причому не більше ніж 100 гектарів в одні руки. Після 2024-го на ринок планують впустити і приватні компанії та агрохолдинги. Але з обмеженням. Їм дозволять купувати не більше ніж 10 000 га.

Транзакції йтимуть через банк, тож покупцеві треба буде ще й довести звідки гроші. Іноземці ,поки що, за бортом. До проведення референдуму для них ринок української землі закритий.

Та, крім страху, що українську землю скуплять іноземні компанії, селян лякає й її низька ціна.

Володимир, житель села Сокільники Львівської обл.:

З однієї сторони добре, бо може хтось продасть і буде копійка людині розумієте, а з другої сторони залежить за яку ціну.

У законі передбачено - вартість гектара не може бути меншою за нормативну грошову оцінку, яку надає держава. І от у скільки оцінюють ріллю в кожному регіоні. Не менше ніж 21 тисяча гривень за гектар. Якщо сума не влаштовує продавця він може найняти приватного оцінювача, який проаналізує Грунт, ландшафт і розрахує ціну конкретно вашого поля.

Нині ж українська земля - одна з найдешевших у Європі. Але за прогнозом уряду - ціна щороку зростатиме щонайменше на 7 відсотків. Для того, щоб продати землю, власник повинен підготувати пакет документів: про право власності, кадастровий номер ділянки та витяг із Держгеокадастру. І тут - можуть виникнути перші проблеми.

Євген цілий рік намагався присвоїти кадастровий номер на 3 гектари, які йому дісталися після розпаду колгоспу. Але замість документів на землю в геокадастрі йому підсовували інші папери.

Євген Вербицький, житель Казначеївки:

Говорю, основания, чого мені не дають землю? Він мені написав на папері тисячу доларів 1 га. Все. Гроші вимагав і я так не оформив ту землю.

Без землі залишилися ще три десятки односельців Євгена. На їхніх ділянках тепер порається новий власник.

Олександр Прудкосвист, фермер:

Він її закультивував. Потім люди через два дні засіяли тут семочку, кабачок. Він приїхав знову закультивував і знову посіяв кабачок. І тут сіють то люди, то він. Чим це все закінчиться не відомо.

Олександр фермерством займається трохи більше ніж 10 років. Починав із трьох гектарів, зараз має 300. І майже всі орендовані. Каже - якщо власники захочуть продати землю, то викупити її він просто не зможе.

Олександр Прудкосвист, фермер:

Такі фермери, як я її не викуплять. Тому що знову все впирається в гроші. А ми фермера, ми до осені кредити набрали, а весною набираємо інші. Ото ми так живими. І це не я один такий. Це так майже всі.

Щоб дрібні та середні фермери змогли викупити землі, які нині орендують, закон передбачає кредитні програми. Утім, фонду, звідки видаватимуть позики - держава так і не створила.

Віктор Гончаренко, президент Асоціації фермерів і приватних землевласників:

Коня треба не тоді годувати, коли на ньому в поле їхати орать, його треба було б заздалегідь підготовить, щоб він був готовий до роботи. Заздалегідь треба було підготувати кредити, ці всі умови. Є великий шанс того що фермери можуть залишитися без землі, є загроза в селян те що вони залишаться не лише без своїх наділів, а можуть залишитися без роботи і без засобів для існування

У фермерів-орендарів є перевага - право першочергового викупу ділянок, якими вони вже користуються. Утім, чи зможуть вони запропонувати більшу ціну, ніж великі агрохолдинги, - питання.

Олег Пендзин, економіст:

Відкриття ринку землі з моєї точки зору робиться в інтересах агрохолдингів які легалізують де юре те що вони мають де факто. По друге є велика кількість людей які хочуть отримати гроші вже зараз і вони будуть готові віддати ту землю агрохолдингам буде концентруватися земля в певних руках.

В уряду інша позиція. Тут сподіваються, що ринок землі надасть поштовху економіці. Податки з угод купівлі-продажу наповнять місцеві бюджети. І ринок землі вийде з тіні.

Роман Лещенко, міністр аграрної політики та продовольства України:

Ми обмежили з вами цивільний оборот земель сг призначення які знаходилися в обороті в тому числі в юридичних осіб. В Україні існував тіньовий ринок землі де юридичні особи вільно купували продавали землі в обсязі тисячі гектарів.

Та вже з 2024 року всі обмеження на продаж земель будуть зняті. Великі агрокомпанії зможуть офіційно зайти на ринок землі. І поки що єдиним запобіжником залишається здоровий глузд кожного власника паю, який отримав право, а не вимогу продавати свою землю.