Папа Франциск перенес серьезную операцию: что известно [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Папа Франциск перенес операцию на кишечнике. Стало известно, как он себя чувствует после операции.
Ватикан сообщил, что Папа Франциск "хорошо отреагировал" на запланированную операцию на кишечнике. При этом другие подробности о состоянии понтифика не сообщают.
"Святой Отец хорошо отреагировал на операцию, проведенную под общим наркозом", - говорится в сообщении.
В заявлении вечером в воскресенье представитель Святейшего Престола Маттео Бруни сказал, что 84-летнему Франциску сделали общую анестезию во время операции, вызванной сужением толстой кишки.
Операцию провели в клинике Агостино Джемелли. Главным хирургом Папы был доктор Серджио Альфьери, директор отделения хирургии пищеварительной системы Джемелли. Также на операции присутствовал официальный врач Папы Римского.
Как долго Франциск останется в римской больнице, пока неизвестно.
Ранее "Подробности" сообщали, что президент Зеленский назвал Папу Римского "мировым моральным авторитетом" и пригласил в Украину.
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