Папа Франциск перенес операцию на кишечнике. Стало известно, как он себя чувствует после операции.

Ватикан сообщил, что Папа Франциск "хорошо отреагировал" на запланированную операцию на кишечнике. При этом другие подробности о состоянии понтифика не сообщают.

"Святой Отец хорошо отреагировал на операцию, проведенную под общим наркозом", - говорится в сообщении.

В заявлении вечером в воскресенье представитель Святейшего Престола Маттео Бруни сказал, что 84-летнему Франциску сделали общую анестезию во время операции, вызванной сужением толстой кишки.

Операцию провели в клинике Агостино Джемелли. Главным хирургом Папы был доктор Серджио Альфьери, директор отделения хирургии пищеварительной системы Джемелли. Также на операции присутствовал официальный врач Папы Римского.

Как долго Франциск останется в римской больнице, пока неизвестно.

Ранее "Подробности" сообщали, что президент Зеленский назвал Папу Римского "мировым моральным авторитетом" и пригласил в Украину.