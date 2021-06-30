Зеленский назвал Папу Римского "мировым моральным авторитетом" и пригласил в Украину [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с Папой Римским Франциском. Об этом сообщает Офис президента.
Глава государства отметил, что ровно 20 лет назад в это время Папа Римский Иоанн Павел II находился с визитом в Украине, и миллионы украинцев помнят о том времени и о самом понтифике.
Ценю возможность продолжить наш с вами диалог. Святой Престол является мировым моральным авторитетом.
Президент вспомнил слова Иоанна Павла II, который считал, что "Европа должна дышать двумя легкими: западным и восточным", а Украина является неотъемлемым восточным легким Европы. В контексте этих слов Зеленский пригласил Папу Франциска посетить Украину и подчеркнул, что его визит - это "кислород, который так необходим".
Визита Вашего Святейшества ждет прежде всего народ Украины.
Зеленский заверил, что Украина - это страна, где представители всех религий мирно сосуществуют и чувствуют себя комфортно. В государстве нет выраженных межконфессиональных конфликтов и практически отсутствуют спекуляции на теме веры
Президент поблагодарил Папу Франциска за его постоянные молитвы за мир и спокойствие в Украине, благодаря котором мы чувствуем, что Украина - в сердце понтифика.
Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым Престолом и вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна.
Напоследок глава государства отметил, что украинский народ ожидает беатификации Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого.
Как сообщали "Подробности", в середине июня Папа Римский Франциск назначил посла в Украине. В конце марта в Ватикане побывал с визитом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Понтифик и глава украинского правительства обсудили мировой кризис в области здравоохранения из-за пандемии коронавируса и конфликт на Донбассе.
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