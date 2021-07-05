Папа Римський Франциск переніс перше хірургічне втручання за час каденції [ Редактировать ]
Папа Римський Франциск потрапив до лікарні. Йому зробили планову операцію через хворобу кишківника. Для 84-річного понтифіка це перше хірургічне втручання за час каденції.
Все минулося добре - заявили в пресслужбі Ватикану. Утім, ще деякий час Папа залишатиметься під наглядом медиків
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Йому зробили планову операцію через хворобу кишківника. Для 84 річного понтифіка це перше хірургічне втручання за час каденції
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