У Франції юний спортсмен взявся проплисти Сену вздовж. Незвичний марафон триває вже місяць. Яку мету він переслідує - знає Катерина Кравець.

Проплисти Сену від початку до кінця - поставив собі за мету француз Артур Жермен. Його водний марафон триває вже місяць. За цей час двадцятирічний плавець здолав понад 400 кілометрів із семисот сімдесяти п'яти. Щодня він пропливає по 15 кілометрів, тягнучи за собою стокілограмовий човник із харчами та обладнанням.

Артур Жермен, плавець:

Особливо важкими були перші два тижні. Я втратив 5 кіло, хоча і так досить стрункий. Але я спортсмен і добре натренований, тож продовжував плисти, і, зрештою, все пішло краще. Так, боліли м'язи на руках, але на моєму шляху вже не траплялися дерева, та й до температури води я призвичаївся.

Тривалу зупинку зробив у рідному Парижі. Там молодий плавець розповів, що переслідує не тільки спортивну мету.

Артур Жермен, плавець:

Під час марафону я беру проби річкової води, аби визначити рівень її якості. Це перше таке дослідження, коли зразки беруть на всьому проміжку річки - з витоку до гирла. І це надзвичайно цікаво. Бо допоможе зрозуміти, де саме Сена забруднена найбільше, і де потрібно її почистити. Аби зрештою річка знову стала придатною для купання та плавання.

Завершити водний марафон планує за двадцять три дні. Саме тоді, за підрахунками атлета, він дістанеться місця, де Сена впадає у Ла-Манш. Для Артура Жермена це буде не перше спортивне досягнення. У 2018 він став наймолодшим плавцем у Франції, якому вдалося переплисти Ла-Манш.