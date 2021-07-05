В Украине растёт число граждан, доходы которых ниже прожиточного минимума, а это значит, что государство не справляется со своими обязанностями по преодолению нищеты. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин, комментируя данные Госслужбы статистики.

"Информация Госстата о том, что по итогам 2020 года 600 тысяч граждан получали доходы ниже официального прожиточного минимума, вызывает тревогу, поскольку эти цифры существенно выше, чем год назад. Но хуже всего то, что это – лишь вершина айсберга. Ведь фактический прожминимум, определяемый Минсоцполитики, намного больше официального. И намного больше украинцев, доходы которых ниже него", - заявил народный депутат.

Политик уточнил, что официальный среднегодовой прожиточный минимум в 2020 году составлял 2078 грн, в то время как фактический - 3847 грн.

"И вот здесь данные уже совсем иные: 8,8 миллионов человек, или почти четверть всего трудоспособного населения, имели доходы ниже фактического прожминимума, который тоже не покрывает минимальных потребностей человека. Ведь прожить менее чем на 4 тысячи – задача ненамного реальнее, чем уложиться в официальный прожиточный минимум", – считает он.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" уже неоднократно ставила вопрос о том, чтобы показатель официального прожиточного минимума соответствовал его названию. Для этого он должен быть увеличен более чем в два раза – и соответственно должны увеличиться выплаты, привязанные к прожминимуму. Средства в бюджете на это есть, необходимо лишь их перераспределение в соответствии с приоритетами. А у правительства сегодня не может быть больших приоритетов, чем борьба с нищетой", – резюмировал Сергей Левочкин.