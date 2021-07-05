"Вірус все ще не перемогли". Це головний меседж зі звернення Джо Байдена до Американців. Що сказав президент? Чому Білий дім не відкрив країну для туристів з Європи? І чому Америка зриває темпи вакцинації? Дмитро Анопченко розкаже все.

У промові президента на День Незалежності зазвичай ще і курс країни окреслюють. І що могло б бути кращим, ніж заявити, - ми і від вірусу вже незалежні. Тому багато хто очікував, що саме 4 липня Байден зніме заборону на польоти європейців до США. Такий варіант обговорювали в його адміністрації, але у підсумку президент усе ж заявив: так, "Америка відновилась після пандемії", але "коронавірус все ще не перемогла".

Джо Байден, президент США:

Хоча вірус і не переможений, ми знаємо це, але він більше не контролює наші життя, не паралізує нашу країну. І нам до снаги зробити так, щоб він більше ніколи не зміг це зробити.

Чому ж не ризикнули оголосити про повну перемогу і відповідно зняти заборону на подорожі з Європи і транзит пасажирів через ЄС?

Бо з вакцинацією відстають. Байден ставив завдання: до Дня незалежності зробити щеплення сімдесяти відсоткам дорослого населення країни. Не вийшло! Дедлайни зірвано. На цей момент і половині населення уколи не зробили!

Навіть Пентагон (де, здавалося б, дисципліна залізна) рапортує: лише трішки більше половини американських військових зробити хоча б одне щеплення. Сотні тисяч офіцерів не вдалося вмовити провакцинуватися: за офіційними даними 33% із майже півтора мільйона військових строкової служби - навідріз відмовились.

Але змусити нікого не можуть, вакцинація у штатах - добровільна, оскільки вакцини реєстрували у прискореному режимі, для екстреного застосування. Після того як вони отримають повноцінну ліцензію, процедура може стати обов'язковою - наприклад, в армії чи для держслужбовців. Але ліцензування закінчиться не раніше 2023 року.

Тому конгресмени і вмовляють Байдена своїм указом змінити правила, як виняток запровадити обов'язкові щеплення. Цей, крайній крок, він поки відкладає, і звертається до сумлінності.

У своєму святковому зверненні до нації знову про це говорив. Але черг у пункти щеплення немає.

Скептиків усе одно вистачає. І на цей момент лише 48% американців повністю вакциновані.