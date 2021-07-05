Компанія Pfizer не встановила зв'язку між смертю українця та вакцинацією. Так прокоментували нещодавній випадок, коли за кілька годин після імунізації на Вінниччині помер чоловік. Раніше схожі заяви робили і в МОЗі.

Там наголосили з одного флакона щеплення зробили ще п'ятьом людям, і всі вони в задовільному стані. Нагадаю, минулого тижня на Вінниччині помер 47-річний чоловік, якому кількома годинами раніше зробили щеплення вакциною Pfizer.