Pfizer не встановила зв'язку між смертю українця та вакцинацією [ Редактировать ]
Компанія Pfizer не встановила зв'язку між смертю українця та вакцинацією. Так прокоментували нещодавній випадок, коли за кілька годин після імунізації на Вінниччині помер чоловік. Раніше схожі заяви робили і в МОЗі.
Там наголосили з одного флакона щеплення зробили ще п'ятьом людям, і всі вони в задовільному стані. Нагадаю, минулого тижня на Вінниччині помер 47-річний чоловік, якому кількома годинами раніше зробили щеплення вакциною Pfizer.
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