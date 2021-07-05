В Україні зареєстрували вакцину від Johnson&Johnson [ Редактировать ]
244 нових випадки COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 14 людей померли, 419 одужали. Найбільше інфікувань у Києві, на Житомирщині та Одещині.
У МОЗі проти COVID-19 зареєстровано вакцину Janssen від компанії Johnson & Johnson. Для повної імунізації достатньо однієї дози.
Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали, зокрема, США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія та Канада.
по теме
Щепилися напередодні понад 80 тисяч українців. Із них 60 тисяч другою дозою. Загалом повністю імунізовані - майже 650 тисяч українців
Протягом минулого тижня в країні вакцинувалися майже 400 тисяч українців. Загалом від початку кампанії - два з половиною мільйони
Напередодні нової хвилі епідемії експерти радять встигнути зробити щеплення, адже це, незалежно від штаму, який прийде в Україну, захистить або принаймні полегшить перебіг хвороби
Цього тижня в Україні офіційно зафіксували перші два випадки інфікування "Дельтою". Їх виявили у людей, які повернулися з Росії. Кордон із сусідами поки що відкритий
Від початку вакцинальної кампанії - проти коронавірусу щепились майже мільйон 900 тисяч українців