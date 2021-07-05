В понедельник, 5 июля, в Вышгороде Киевской области, возле здания городской администрации мужчина начал стрелять из пистолета. Полиция его задержала. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Отметим, что пострадавших в результате инцидента нет.

Мужчина пришел днем к зданию горадминистрации и открыл огонь из пистолета. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Полиция задержала стрелявшего. При нем кроме пистолета обнаружен предмет, похожий на меч. Оружие изъято. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что разъяренный мужчина открыл стрельбу по полицейским.

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