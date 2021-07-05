В понедельник, 5 июля, главный санитарный врач Игорь Кузин заявил о том, что граждане Украины смогут больше не носить защитные маски, если в стране будет высокий уровень вакцинации или же мир справится с коронавирусом.

Даже те украинцы, которые получили две дозы вакцины от коронавируса, обязаны носить маски.

Несмотря на уже проведенную вакцинацию, на то, что часть людей, которые переболели, даже на фоне улучшения эпидемических показателей международные организации, ВОЗ, CDC вводят дополнительную норму даже для вакцинированных людей продолжать носить маски. Особенно, когда мы находимся в замкнутом пространстве или если недостаточный уровень вентиляции и мы не можем гарантировать, что люди не заразятся.

Что касается ношения масок в помещениях, то ситуация изменится не скоро:

Для закрытых помещений скорее всего маски останутся еще на долгое время, пока мы не достигнем адекватных уровней вакцинации или пока весь мир не попрощается с коронавирусной болезнью.

Ранее Шмыгаль рассказал, кто будет выдавать справки о COVID-вакцинации. Также сообщалось, что Голубовская предупредила о летней волне коронавируса.

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