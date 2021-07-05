"Жінки за мир" закликали президента та Кабмін розквитатися з медиками по зарплатним боргам [ Редактировать ]
Розквитатися з медиками по зарплатним боргам вимагають від президента і Уряду "Жінки за мир". Ситуацію у медицині учасниці національної платформи обговорювали у Харкові. Кажуть, медики в Україні й так на вагу золота, а затримки з фінансуванням лише спонукають лікарів та медсестер виїжджати на заробітки за кордон.
Наталія Королевська, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя":
НСЗУ с декабря месяца парализует выплаты. И вот за июнь месяц заработная плата врачам еще не выплачена. потому что каждый день и медсестры и врачи увольняются. Уезжают из страны. поэтому наше требование к НСЗУ пересмотреть расчет пакетов, которые они дали и уже год с апреля прошлого года их не индексировали, и выплатить все долги, и ввести режим ежемесячного своевременного финансирования. И конечно нужно пересматривать заработные платы врачей.
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