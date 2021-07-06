Загалом напередодні ворог тричі порушив режим тиші. Незаконні збройні формування били з гранатометів та великокаліберних кулеметів. А в районі Золотого застосували ще й заборонені міномети 82-го калібру. З передової - репортаж Руслана Смєщука.

Нерозірвані ворожі гранати на землі, та міни біля окопів. Це передові позиції в районі окупованого Первомайська та контрольованого Золотого. Сьогодні тут була досить потужна ворожа атака.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Під ранок почався обстріл, міномети прилітали. ВОГи, РПГ прилітали так само. Воно чутно по розривам до годину часу вони валили і не закінчувалися.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Все почалося приблизно о четвертій ранку. Вони запустили БПЛА. І скидують вон перед позиціями. А потім йде такий масований обстріл із стрілецької зброї. З автоматів. З ДШК. Потім вони перекрути кидають.

Перекрути - це напівсаморобний боєприпас, що дозволяє з гранатометів стріляти мінометними мінами.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Міна з 82 міномета через переходник прикручуюється до стартового механізму РПГ, гранатомета. І її закидують нам. В нього більше осколків, більше вражаюча сила ми зараз як чуємо вихід РПГ намагаємся ховатися. бо може осколками посікти.

Українські позиції тут майже впритул наближені до супротивника, тож дистанція мінімальна. Ворожий обстріл може початися будь-якої хвилини. Що власне і стається.

Це село приділено на двоє. Половина наша, половина її.

От такі простріли з боку супротивника відбуваються періодично. Краще не висовуватися

Це в них зміна така. Два дні нормально, а на третю сутку наступають і починають інтенсивно вести вогонь.

Попри щільність ворожого вогню тут минулося без постраждалих. А от на Маріупольському напрямку ворожа міна обірвала життя українського захисника.