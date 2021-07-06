Обвал у Флориді: під уламками досі перебувають 117 людей [ Редактировать ]
До 28 зросла кількість жертв унаслідок обвалу будинку. В американському штаті Флорида. З-під руїн дістали ще одне тіло. Нагадаю, 12 днів тому в окрузі Маямі-Дейд упала частина 12 поверхової будівлі.
Під уламками досі перебувають 117 людей. До їхніх пошуків, окрім місцевих, залучили також рятувальників із Ізраїлю та Мексики. У ніч проти понеділка вцілілу частину будинку знесли.
Зі слів влади, це дало можливість безпечно дістатися місць, де раніше проводити пошуки було неможливо.
по теме
В окрузі Маямі-Дейд упала частина 12-поверхової будівлі. Під уламками досі перебувають 126 людей. До їхніх пошуків, окрім місцевих, залучили також рятувальників з Ізраїлю та Мексики
З-під руїн дістали тіла двох дітей. Нагадаю, тиждень тому в окрузі Маямі-Дейд упала частина 12-поверхової будівлі
Під уламками досі перебувають 147 людей. До їхніх пошуків, окрім місцевих, залучили також рятувальників з Ізраїлю та Мексики
Минулого четверга в окрузі Маямі-Дейд упала частина 12-поверхової будівлі. Під завалами досі перебувають понад півтори сотні людей. До їхніх пошуків, окрім місцевих, залучили також рятувальників з Ізраїлю та Мексики
Під завалами досі перебувають понад півтори сотні людей. До їхніх пошуків, окрім місцевих, залучили також рятувальників з Ізраїлю та Мексики
Розгребти тонни каміння й дістати постраждалих треба було максимально швидко - від цього залежало, чи виживуть люди. За перші ж години пошукової операції дістали 35 осіб - їх одразу забирали швидкі й розвозили по місцевих лікарнях