У ніч проти понеділка вцілілу частину будинку знесли

До 28 зросла кількість жертв унаслідок обвалу будинку. В американському штаті Флорида. З-під руїн дістали ще одне тіло. Нагадаю, 12 днів тому в окрузі Маямі-Дейд упала частина 12 поверхової будівлі.

Під уламками досі перебувають 117 людей. До їхніх пошуків, окрім місцевих, залучили також рятувальників із Ізраїлю та Мексики. У ніч проти понеділка вцілілу частину будинку знесли.

Зі слів влади, це дало можливість безпечно дістатися місць, де раніше проводити пошуки було неможливо.