"Вірус досі не перемогли"- такий головний меседж зі звернення Джо Байдена до американців. Що ще сказав Президент? Чому Білий дім не відкрив країну для туристів із Європи та чому Америка зриває темпи вакцинації? Дмитро Анопченко розкаже все.

Виступ президента в День незалежності не тільки святкова формальність. У промові мають бути ще і обіцянки американцям, а що могло б бути кращим ніж заявити - мовляв, ми і від вірусу вже незалежні. Тому багато хто очікував, що саме 4 липня Байден зніме заборону на польоти європейців до США.

Такий варіант обговорювався в його адміністрації, але у підсумку президент заявив - так, "Америка відновилась після пандемії", але "коронавірус все ще не перемогла".

Джо Байден, президент США:

Хоча вірус і не переможений, ми знаємо це, але він більше не контролює наші життя, не паралізує нашу країну. І в наших силах зробити так, щоб він більше ніколи не зміг це зробити.

Послухати промову запросили півтори тисячі гостей. І, уперше, всі вони без медичних масок, цим Білий дім хотів підкреслити символізм події. Але оголосити про повну перемогу, як очікували, і відповідно зняти бан на подорожі з Європи і транзитом через ЄС - все ж не ризикнули.

І ось чому. Від початку епідемії у США виявлено майже 34 мільйони випадків зараження, загинули - більше шестисот тисяч людей. За обома цими показниками країна на першому місці у світі.

А от із вакцинацією - відстають. Байден поставив завдання: до Дня незалежності зробити щеплення сімдесяти процентам дорослого населення країни. Не вийшло! Дедлайни зірвано. На цей момент і половині населення уколи не зробили!

Навіть Пентагон (де, здавалося б, дисципліна залізна) рапортує: лише трішки більше половини американських військових зробили хоча б одне щеплення. А от сотні тисяч офіцерів не вдалося вмовити провакцинуватися: за офіційними даними 33 проценти з майже півтора мільйона військових строкової служби - навідріз відмовились.

Але змусити нікого не можуть, вакцинація у штатах - добровільна, оскільки вакцини реєстрували у прискореному режимі, для екстренного застосування. Після того як вони отримають повноцінну ліцензію, процедура може стати обов'язковою наприклад в армії чи для держслужбовців. Але ліцензування закінчиться не раніше 2023 року.

Тому конгресмени і вмовляють Байдена своїм указом змінити правила, як виняток запровадити обов'язкові щеплення. Цей крайній крок він поки відкладає, і звертається до сумлінності.

Джо Байден, президент США:

Дорогі американці, вакцинація найбільш патріотичний крок, який ви можете зробити. Отже, якщо ви ще не вакцинувалися зробіть це просто зараз!

Але черг у пунктах щеплення немає. І це притому, що на Америку насувається модифікований вірус, так званий "дельта-штамм".

І цей, індійський, варіант коронавірусу викликатиме набагато складніше захворювання - повідомив в ефірі NBC головний інфекціоніст США, доктор Фаучі. За його словами, цей штамм значно заразніший - тобто легше передається від людини до людини і куди більш небезпечний.

Ентоні Фаучі, директор національного інституту інфекційних захворювань США:

Вже зараз ясно, що він більш смертоносний. Серйозніші ускладнення, складніший перебіг хвороби. Частіше необхідність шпиталізації - і у багатьох випадках пацієнта все одно не врятувати.

Доктор Фаучі запевняє: існуючі вакцини захищають і від індійського штаму, тому закликає американців терміново зробити щеплення. Але скептиків все одно вистачає. І на цей момент лише 48 відсотків американців повністю вакциновані!