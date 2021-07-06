В Естонії почав роботу безпілотний автобус [ Редактировать ]
Безпілотний автобус на водневому паливі запустили в естонському місті Тарту. Поки що в тестовому режимі. Шестимісний транспорт передбачений для коротких поїздок.
Допомагатиме пасажирам долати так званий "останній кілометр" - від великих транспортних вузлів до віддалених районів. Водія в ньому немає, керувати автобусом можна дистанційно. Під час руху його двигун не виділяє вихлопних газів - лише водневу пару.
Райт Канарбік, головний інженер Інституту хімії Тартуського університету:
Заправити автобус можна за дві хвилини. Я сам особисто заміряв час. А потім він працює 6-7 годин без дозаправки. Тобто, на маршруті одночасно і безперервно можуть працювати багато транспортних засобів. А головне - вони абсолютно екологічно чисті.
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Водія в ньому немає, керувати автобусом можна дистанційно. Під час руху його двигун не виділяє вихлопних газів - лише водневу пару
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