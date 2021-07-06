Європейські ціни на газ злетіли через зупинку на ремонт газогону "Ямал-Європа". Наприклад, у Нідерландах вартість за тисячу кубометрів сягнула 464 доларів. Газогін "Ямал-Європа" проходить з Росії через Білорусь і Польщу до Німеччини. Щодоби ним поставляли близько 100 мільйонів кубометрів газу.

Ремонт на російських газогонах ніколи суттєво не впливав на європейські ціни. Утім, цьогоріч після холодної зими, яка спустошила підземні сховища, на європейському ринку відчувається гострий дефіцит блакитного палива.