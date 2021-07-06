Медики Ізраїля заявили про неефективність вакцини "Пфайзер" проти штаму "Дельта" [ Редактировать ]
Вакцина "Пфайзер" не подужує штам "Дельта" - заявили в Ізраїлі. У Мінохорони здоров'я країни підрахували, що протягом місяця спостерігали за ефективністю препарату проти штаму і дійшли висновку, що вона знизилася з 95 до 64 відсотків.
Водночас ефективність "Пфайзера" проти інших штамів коронавірусу залишається на рівні 93 відсотків. У Ізраїлі провели одну з найефективніших у світі кампаній вакцинації. Бодай одну дозу щеплення Пфайзером отримали 60 відсотків населення. Утім, через поширення штаму "Дельта", кількість нових інфікувань у країні почала зростати, через що там знову запровадили карантинні обмеження.
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