У Запоріжжі пасажирка маршрутки постраждала внаслідок маневрів водія [ Редактировать ]
Небезпечні маневри. У Запоріжжі поїздка в маршрутці для пасажирки закінчилася зламаним ребром і пробитою легенею. Водій різко загальмував і жінка впала на панель приладів. Постраждала нині в лікарні. А в міськраді кажуть, мікроавтобус екстрено зупинився, бо його підрізав легковик.
Хто ж насправді винен - з'ясує слідство. І якщо підтвердиться провина водія маршрутки чиновники обіцяють - розірвати з перевізником договір.
Олег Великий, заступник директора з хірургічної роботи 5 міської лікарні Запоріжжя:
Женщина поступила в состоянии средней степени тяжести с травмой грудной клетки. Согласно протоколу лечения была оказана помощь. Сейчас состояние стабильное, угрозы для дальнейшего, тяжести состояния здоровья, для жизни тем более нет никакой.
Артем Буслав, головний спеціаліст-юрисконсульт управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міськради:
Кожен транспортний засіб застрахований обов'язково, обов'язковою автоцивілкою. Яка в тому числі покриває страхування третіх осіб, пасажирів. Тобто в будь-якому разі, враховуючи що поліція була викликана, все було зроблено за законом, страхова компанія буде відшкодовувати всі збитки.
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