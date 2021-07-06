Небезпечні маневри. У Запоріжжі поїздка в маршрутці для пасажирки закінчилася зламаним ребром і пробитою легенею. Водій різко загальмував і жінка впала на панель приладів. Постраждала нині в лікарні. А в міськраді кажуть, мікроавтобус екстрено зупинився, бо його підрізав легковик.

Хто ж насправді винен - з'ясує слідство. І якщо підтвердиться провина водія маршрутки чиновники обіцяють - розірвати з перевізником договір.

Олег Великий, заступник директора з хірургічної роботи 5 міської лікарні Запоріжжя:

Женщина поступила в состоянии средней степени тяжести с травмой грудной клетки. Согласно протоколу лечения была оказана помощь. Сейчас состояние стабильное, угрозы для дальнейшего, тяжести состояния здоровья, для жизни тем более нет никакой.

Артем Буслав, головний спеціаліст-юрисконсульт управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міськради: