В Херсоне за пару часов "построили" церковь из пенопласта [ Редактировать ]
В Херсоне за несколько часов "построили" церковь. Но она из пенопласта. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской епархии ПЦУ.
Возведение храма было реализовано по современной технологии - из специального пенопласта, который потом будет укреплен и покрыт твердой цементной оболочкой.
Если в будущем технология себя оправдает, то там, где этого потребуют обстоятельства на местах, можно будет строить "такие облегченные и более дешевые храмовые сооружения".
Как указано, эту церковь возвели исключительно на пожертвования неравнодушных граждан. При этом стоимость строительства не называется.
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