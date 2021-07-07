Про це з посиланням на власні джерела повідомило видання Bloomberg

Російські хакери минулого тижня зламали комп'ютерні системи штабу Республіканської партії США, - про це з посиланням на власні джерела повідомило видання Bloomberg. За їхніми даними, саме це хакерське угруповання у 2016 році зламало сервери Національного комітету Демократичної партії - суперника Трампа на виборах.

У Білому домі заявили, що США залишають за собою право дати адекватну відповідь на кібератаки росіян.