Хакери зламали комп'ютерні системи штабу Республіканської партії США [ Редактировать ]
Російські хакери минулого тижня зламали комп'ютерні системи штабу Республіканської партії США, - про це з посиланням на власні джерела повідомило видання Bloomberg. За їхніми даними, саме це хакерське угруповання у 2016 році зламало сервери Національного комітету Демократичної партії - суперника Трампа на виборах.
У Білому домі заявили, що США залишають за собою право дати адекватну відповідь на кібератаки росіян.
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