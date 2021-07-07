Кремль застосовує проти Литви метод гібридної війни, як кілька років тому проти ЄС - використовуючи нелегалів. Про це в ефірі телеканалу Delfi заявив Вітаутас Ландсбергіс - колишній глава Сейму, депутат Євроради й найавторитетніший політик у країні.

За потурання режиму Лукашенка, до Литви ринув потік мігрантів із Близького Сходу, які намагаються так потрапити на захід Євросоюзу. Цього тижня литовська влада заявила, що кількість нелегалів, які проникли з території Білорусі, перевищила тисячу. Ландсбергіс також нагадав, що схожі методи РФ використовувала під час захоплення Криму і частини Донбасу.

Вітаутас Ландсберґіс, глава парламенту Литви (1990-1992) та Сейму(1996-2000):