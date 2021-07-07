Колишній глава Євроради звинуватив Росію у створенні гібридної війни проти Литви [ Редактировать ]
Кремль застосовує проти Литви метод гібридної війни, як кілька років тому проти ЄС - використовуючи нелегалів. Про це в ефірі телеканалу Delfi заявив Вітаутас Ландсбергіс - колишній глава Сейму, депутат Євроради й найавторитетніший політик у країні.
За потурання режиму Лукашенка, до Литви ринув потік мігрантів із Близького Сходу, які намагаються так потрапити на захід Євросоюзу. Цього тижня литовська влада заявила, що кількість нелегалів, які проникли з території Білорусі, перевищила тисячу. Ландсбергіс також нагадав, що схожі методи РФ використовувала під час захоплення Криму і частини Донбасу.
Вітаутас Ландсберґіс, глава парламенту Литви (1990-1992) та Сейму(1996-2000):
Йшли жінки. І українські військові не могли в них стріляти. Так захоплювали пости, витісняли армію, а потім вже "зелені чоловічки" оголосили там свою "державу". Це нова форма гібридної війни проти західної цивілізації. Нині на лінії фронту - Литва. А на іншому боці не Лукашенко і Білорусь, а Росія, оскільки Білорусь - фактично частина Росії.
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